Москва23 нояВести.Вечером в понедельник, 23 ноября, на железнодорожном переезде в деревне Заневка Всеволожского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в региональном Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.
По данным ведомства, маневровый тепловоз протаранил легковой автомобиль.
Тепловоз с 12 вагонами, следовавший из Санкт-Петербурга, протащил автомобиль по рельсам на расстояние около 10 метров и остановилсяговорится в публикации в MAX
Известно, что в результате ЧП никто не пострадал, в настоящее время движение на участке восстановлено.