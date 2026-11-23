Поезд протащил машину около 10 метров после столкновения в Ленобласти

В Ленобласти поезд протаранил легковой автомобиль Поезд протащил машину около 10 метров после столкновения в Ленобласти

Москва23 ноя Вести.Вечером в понедельник, 23 ноября, на железнодорожном переезде в деревне Заневка Всеволожского района произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в региональном Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

По данным ведомства, маневровый тепловоз протаранил легковой автомобиль.

Тепловоз с 12 вагонами, следовавший из Санкт-Петербурга, протащил автомобиль по рельсам на расстояние около 10 метров и остановился говорится в публикации в MAX

Известно, что в результате ЧП никто не пострадал, в настоящее время движение на участке восстановлено.