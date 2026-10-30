Москва30 октВести.Выезд автомобиля на ж/д пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Амурской области, пострадал водитель легковушки, сообщается в МАХ-канале Забайкальской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").
На железнодорожном переезде, между станциями Ледяная и Усть-Пера, водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиляговорится в сообщении
Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.