Пострадал водитель выехавшей на ж/д пути перед поездом легковушки в Приамурье

Автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом в Амурской области Пострадал водитель выехавшей на ж/д пути перед поездом легковушки в Приамурье

Москва30 окт Вести.Выезд автомобиля на ж/д пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Амурской области, пострадал водитель легковушки, сообщается в МАХ-канале Забайкальской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

На железнодорожном переезде, между станциями Ледяная и Усть-Пера, водитель легкового автомобиля выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля говорится в сообщении

Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.