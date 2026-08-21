В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом

В Дагестане машина выехала на пути перед приближающимся поездом В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом

Москва21 авг Вести.В Дагестане выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной аварии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в MAX.

Инцидент произошел ночью 21 августа на железнодорожном переезде на станции Избербаш.

Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось сказано в сообщении

По предварительным данным, пострадавших нет. Схода подвижного состава не произошло.

На движение других поездов происшествие не повлияло.