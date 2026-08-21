Москва21 авгВести.В Дагестане выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной аварии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в MAX.
Инцидент произошел ночью 21 августа на железнодорожном переезде на станции Избербаш.
Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалосьсказано в сообщении
По предварительным данным, пострадавших нет. Схода подвижного состава не произошло.
На движение других поездов происшествие не повлияло.