Водитель и пассажир автомобиля пострадали при его столкновении с поездом в Чите

Два человека пострадали при столкновении автомобиля и поезда в Чите Водитель и пассажир автомобиля пострадали при его столкновении с поездом в Чите

Москва10 авг Вести.Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы в результате столкновения их транспортного средства с поездом в Чите, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 10 августа в 01.30 по местному времени на станции Чита-1. Поезд совершал маневровые движения на переезде, когда в хвостовой вагон врезалась машина.

В результате ДТП схода нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. Травмированы пассажир и водитель автомобиля отметили в пресс-службе

Там уточнили, что пассажир помощь на месте происшествия, водитель госпитализирован.