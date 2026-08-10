Москва10 авгВести.Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы в результате столкновения их транспортного средства с поездом в Чите, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 10 августа в 01.30 по местному времени на станции Чита-1. Поезд совершал маневровые движения на переезде, когда в хвостовой вагон врезалась машина.
В результате ДТП схода нет. На движение других поездов происшествие не повлияло. Травмированы пассажир и водитель автомобиляотметили в пресс-службе
Там уточнили, что пассажир помощь на месте происшествия, водитель госпитализирован.