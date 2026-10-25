На Кубани поезд протаранил легковой автомобиль, никто не пострадал

Грузовой поезд протаранил легковушку в Краснодарском крае На Кубани поезд протаранил легковой автомобиль, никто не пострадал

Москва25 окт Вести.Выезд автомобиля на пути стал причиной ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел днем 25 октября между станциями Брюховецкая и Придорожная. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.

В результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов данное происшествие не повлияло сказано в сообщении

Обстоятельства ДТП выясняются.