Прокуратура Ивановской области ведет проверку после ДТП легковушки и электрички

В Ивановской области легковушка столкнулась с электричкой, проводится проверка Прокуратура Ивановской области ведет проверку после ДТП легковушки и электрички

Москва25 окт Вести.В Ивановской области на железнодорожном переезде Фурманов – Волгореченск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Автомобиль выехал на железную дорогу на красный свет.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось сказано в канале надзорного ведомства

В результате аварии схода подвижного состава не произошло. ДТП не привело к нарушению движения других поездов.

Проводится проверка.