Москва25 октВести.В Ивановской области на железнодорожном переезде Фурманов – Волгореченск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пригородного поезда. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел вечером 24 октября. Автомобиль выехал на железную дорогу на красный свет.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалосьсказано в канале надзорного ведомства
В результате аварии схода подвижного состава не произошло. ДТП не привело к нарушению движения других поездов.
Проводится проверка.