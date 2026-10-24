Один человек пострадал при столкновении грузового поезда и машины под Оренбургом

Автомобиль и грузовой поезд столкнулись в Оренбургской области Один человек пострадал при столкновении грузового поезда и машины под Оренбургом

Москва24 окт Вести.В Оренбургской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузового состава, пострадал один человек. В пути задержаны два пассажирских состава. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел днем 24 октября на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Тоцкая и Сорочинская. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, травмирован водитель автомобиля сказано в сообщении

Из-за ДТП были задержаны два пассажирские поезда: №31 Орск – Москва (на 13 минут) и №32 Москва – Орск (на 17 минут).

Уральская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.