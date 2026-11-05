Локомотив поезда частично сошел с рельсов после ДТП с грузовиком под Псковом Поезд Санкт-Петербург – Псков столкнулся с грузовиком в Псковской области

Москва5 ноя Вести.Пассажирский поезд Санкт-Петербург – Псков столкнулся с грузовым автомобилем, которые выехал на переезд перед приближающимся составом, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел около 12.40 мск на железнодорожном переезде на перегоне Торошино – Разъезд Черняковицы. Водитель автомобиля ГАЗ выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №817 Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет. В результате ДТП произошел сход локомотива одной колесной парой. Пассажиры поезда №817 будут доставлены до Пскова автобусами говорится в сообщении

На место происшествия направлены два восстановительных поезда.