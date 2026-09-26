В Петербурге поезд столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком

В Петербурге локомотив врезался в выехавший на переезд грузовик В Петербурге поезд столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком

Москва26 сен Вести.В Санкт-Петербурге водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист пытался затормозить, однако расстояния не хватило и произошло столкновение. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел на переезде возле станции Автово рано утром 26 сентября, в субботу.

Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось говорится в сообщении ОЖД в мессенджере MAX

Предварительно, обошлось без пострадавших. Схода подвижного состава не произошло, пассажирские поезда следуют согласно графику.