Москва26 сенВести.В Санкт-Петербурге водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист пытался затормозить, однако расстояния не хватило и произошло столкновение. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел на переезде возле станции Автово рано утром 26 сентября, в субботу.
Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающим маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалосьговорится в сообщении ОЖД в мессенджере MAX
Предварительно, обошлось без пострадавших. Схода подвижного состава не произошло, пассажирские поезда следуют согласно графику.