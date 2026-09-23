Москва23 сенВести.В Псковской области водитель "Камаза" выехал на пути перед приближающимся поездом, мужчину госпитализировали, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, водитель большегруза проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель "Камаза" доставлен в медицинское учреждениесказано в сообщении
Отмечается, что задержек движения поездов не допущено.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.