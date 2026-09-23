В Псковской области водитель "Камаза" пострадал в ДТП с поездом

Водитель большегруза пострадал в ДТП с поездом в Псковской области В Псковской области водитель "Камаза" пострадал в ДТП с поездом

Москва23 сен Вести.В Псковской области водитель "Камаза" выехал на пути перед приближающимся поездом, мужчину госпитализировали, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, водитель большегруза проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель "Камаза" доставлен в медицинское учреждение сказано в сообщении

Отмечается, что задержек движения поездов не допущено.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.