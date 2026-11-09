В ДТП с автомобилем и локомотивом на переезде в Ярославле никто не пострадал

Автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде в Ярославле В ДТП с автомобилем и локомотивом на переезде в Ярославле никто не пострадал

Москва9 ноя Вести.Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде на перегоне Ярославль – Ярославль-Пристань Северной железной дороги, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале СЖД.

ДТП произошло в 19.54 9 ноября. Машина выехала на пути перед приближающимся одиночным локомотивом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось говорится в публикации

На движение других поездов происшествие не повлияло.