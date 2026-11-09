Москва9 нояВести.Легковой автомобиль столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде на перегоне Ярославль – Ярославль-Пристань Северной железной дороги, никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале СЖД.
ДТП произошло в 19.54 9 ноября. Машина выехала на пути перед приближающимся одиночным локомотивом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалосьговорится в публикации
На движение других поездов происшествие не повлияло.