На Ставрополье поезд столкнулся по касательной с автомобилем

Поезд по касательной столкнулся с автомобилем на Ставрополье На Ставрополье поезд столкнулся по касательной с автомобилем

Москва17 окт Вести.Сегодня в 4.10 на станции Богословская Ставропольского края произошло столкновение по касательной, вне переезда, легкового автомобиля и поезда №145 сообщением Назрань – Москва, сообщает Северо-Кавказская железная дорога в MAX.

По предварительной информации, в результате этого ДТП пострадавших нет.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось говорится в публикации

В пресс-службе СКЖД отметили, что схода подвижного состава не произошло, менее чем через 10 минут после ЧП поезд уже был отправлен по маршруту.

На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло, заверили в железнодорожной компании.