В Ленобласти легковой автомобиль столкнулся с маневровым поездом на переезде

Легковушка и маневровый поезд столкнулись на переезде в Кудрово Ленобласти В Ленобласти легковой автомобиль столкнулся с маневровым поездом на переезде

Москва24 ноя Вести.В городе Кудрово Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с маневровым поездом на железнодорожном переезде. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 23 ноября. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающимся составом. В результате ДТП никто не пострадал. Движение поездов не задерживалось.

Обстоятельства случившегося устанавливает Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства столкновения легкового автомобиля и маневрового поезда на переезде в Кудрово вечером 23 ноября 2026 года говорится в публикации

Надзорное ведомство проверяет, как соблюдалось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.