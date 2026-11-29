Москва29 нояВести.Проверка организована после смертельного ЧП на железной дороге в Подмосковье, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Трагедия произошла в воскресенье, 29 ноября, на станции Отдых МЦД-3.
На крыше электропоезда ЭП2Д-0168 сообщением Виноградово — Москва Казанская током был смертельно травмирован несовершеннолетнийговорится в публикации ведомства в MAX
Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.