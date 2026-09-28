На путях станции Тушинская погиб мужчина, прокуратура начала проверку

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели мужчины на путях в Москве На путях станции Тушинская погиб мужчина, прокуратура начала проверку

Москва28 сен Вести.Транспортная прокуратура выясняет причины гибели мужчины на рельсах в Москве. О произошедшем сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, трагедия случилась на станции Тушинская Рижского направления Московской железной дороги. Предварительно установлено, что погибший - мужчина 2005 года рождения.

Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с происшествием на железнодорожной станции Тушинская Рижского направления МЖД. По предварительным данным, погиб мужчина 2005 года рождения говорится в публикации

Для выяснения обстоятельств случившегося на место прибыл Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

Ранее сообщалось, что на станции Тушинская МЦД-2 электропоезд №7216 Нахабино - Подольск травмировал несколько человек. Движение в границах станции организовали по соседнему пути в реверсивном режиме.