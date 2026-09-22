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В Ленобласти мужчина погиб, попав в вихревой поток от проходящего "Сапсана"

В Ленобласти поток воздуха от проходящего "Сапсана" убил мужчину В Ленобласти мужчина погиб, попав в вихревой поток от проходящего "Сапсана"

Москва22 сен Вести.В Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины, попавшего в вихревой поток от высокоскоростного поезда "Сапсан", сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 21 сентября вблизи станции Георгиевская. 63-летний мужчина во время ожидания проходящего поезда Санкт-Петербург – Москва стоял рядом с платформой на регулируемом пешеходном переходе. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.

Ввиду близкого расстояния в момент проезда высокоскоростного состава мужчину отбросило в сторону вихревыми потоками. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью сказано в сообщении

Отмечается, что задержка электропоезда составила 15 минут.

По факту произошедшего организована проверка.