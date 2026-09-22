Москва22 сенВести.В Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины, попавшего в вихревой поток от высокоскоростного поезда "Сапсан", сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
По данным ведомства, несчастный случай произошел днем 21 сентября вблизи станции Георгиевская. 63-летний мужчина во время ожидания проходящего поезда Санкт-Петербург – Москва стоял рядом с платформой на регулируемом пешеходном переходе. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение.
Ввиду близкого расстояния в момент проезда высокоскоростного состава мужчину отбросило в сторону вихревыми потоками. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизньюсказано в сообщении
Отмечается, что задержка электропоезда составила 15 минут.
По факту произошедшего организована проверка.