На крыше поезда Петербург – Москва обнаружили зацепера без признаков жизни Из-за смерти зацепера задерживаются поезда на Октябрьской железной дороге

Москва20 авг Вести.Вечером 19 августа на крыше поезда "Сапсан" обнаружили зацепера без признаков жизни. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. В связи с этим на станции Обухово Октябрьской железной дороги был задержан поезд № 785 Санкт-Петербург – Москва. На месте работают сотрудники полиции.

Время задержки поезда составит более 30 минут уточнила пресс-служба филиала ОАО «РЖД» в мессенджере МАХ

Также пригородный поезд № 7314 Санкт-Петербург – Тосно идет с опозданием. Время задержки составляет более 1 часа.