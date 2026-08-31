Неисправный поезд остановил движение на красной ветке метро Петербурга В Петербурге из-за технической неисправности останавливали красную ветку метро

Москва31 авг Вести.В Санкт-Петербурге движение поездов на Кировско-Выборгской (красной) линии метро было остановлено из-за технической неисправности состава. Об этом сообщил комитет по транспорту города на платформе MAX.

По данным ведомства, неисправный поезд остановился на станции "Чернышевская", из-за чего движение от "Девяткино" до "Площади Восстания" приостановили. Для оказания помощи был назначен вспомогательный состав.

На время ликвидации последствий станции "Девяткино", "Гражданский проспект" и "Площадь Мужества" были закрыты на вход. Пассажирам рекомендовали использовать наземный транспорт.

В связи с технической неисправностью на Линии 1 из-за повышенного пассажиропотока закрыты на вход станции "Девяткино", "Гражданский проспект" и "Площадь мужества". Для передвижения по городу рекомендуем использовать наземный транспорт говорится в публикации

Метрополитен принес извинения за неудобства и пообещал расследовать инцидент. Движение поездов на линии постепенно восстанавливается.