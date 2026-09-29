Москва29 сенВести.Сбой в движении пригородных поездов произошел в Санкт-Петербурге, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, начиная с 17.30 во вторник, 29 сентября, задерживаются пригородные поезда на Балтийском направлении, следующие в Петербург и обратно.
Время задержки составляет до одного часаговорится в заявлении ведомства в MAX
Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров проводят сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.