Москва31 авгВести.В Новой Москве в районе станции Толстопальцево (МЦД-4) 24-летний мужчина погиб под колесами поезда. Об этом сообщило издание MK.RU.
Отмечается, что трагедия произошла в ночь на понедельник, 31 августа. По предварительным данным, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения не заметил приближающийся состав. Он скончался на месте ЧП.
Нетрезвый молодой человек около 1 часа ночи возвращался домой, не заметил приближавшийся поезд и был сбит. От полученной травмы он скончался на местеговорится в публикации
Выясняются все обстоятельства случившегося.