В Новой Москве у станции Толстопальцево мужчина погиб под колесами поезда

У станции Толстопальцево в Новой Москве поезд сбил насмерть 24-летнего мужчину В Новой Москве у станции Толстопальцево мужчина погиб под колесами поезда

Москва31 авг Вести.В Новой Москве в районе станции Толстопальцево (МЦД-4) 24-летний мужчина погиб под колесами поезда. Об этом сообщило издание MK.RU.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на понедельник, 31 августа. По предварительным данным, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения не заметил приближающийся состав. Он скончался на месте ЧП.

Нетрезвый молодой человек около 1 часа ночи возвращался домой, не заметил приближавшийся поезд и был сбит. От полученной травмы он скончался на месте говорится в публикации

Выясняются все обстоятельства случившегося.