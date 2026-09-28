На станции Тушинская МЦД-2 электропоезд травмировал несколько человек

На МЦД-2 электропоезд травмировал несколько человек на станции Тушинская На станции Тушинская МЦД-2 электропоезд травмировал несколько человек

Москва28 сен Вести.На станции Тушинская второго Московского центрального диаметра электропоезд травмировал несколько человек. Об этом сообщила Московская железная дорога на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в 6.05 в понедельник, 28 сентября. По предварительной информации, травмированные нарушили правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Сегодня в 6.05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом №7216 Нахабино - Подольск были травмированы несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре говорится в публикации

Пассажиров электропоезда №7216 Нахабино – Подольск высадили на станции Тушинская, откуда они уехали на следующих составах.

Пока на станции работают сотрудники оперативных служб, поезда в ее границах пустили по соседнему пути в реверсивном режиме.

Из-за случившегося с опозданием идут электрички дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Часть поездов отменили.

Московская железная дорога просит граждан соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и принимает все меры, чтобы вернуть поезда в график.