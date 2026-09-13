На МЦД-4 зафиксирован массовый сбой в движении электричек

Сбой в движении электричек произошел на МЦД-4 в Москве На МЦД-4 зафиксирован массовый сбой в движении электричек

Москва13 сен Вести.Сбой в движении электропоездов произошел утром 13 сентября на МЦД-4, задержки составляют порядка 40 минут, передает корреспондент ИС "Вести".

Согласно "Яндекс. Расписанию", затруднено движение на участке Реутов – Нижегородская – Курский вокзал по 1-му пути на Апрелевку.

Ожидаются задержки электропоездов на Апрелевку и обратно по обороту, а также сокращения маршрутов и внеплановые отмены говорится в объявлении

Официального подтверждения информации о массовом сбое пока не поступало.