Москва13 сенВести.Сбой в движении электропоездов произошел утром 13 сентября на МЦД-4, задержки составляют порядка 40 минут, передает корреспондент ИС "Вести".
Согласно "Яндекс. Расписанию", затруднено движение на участке Реутов – Нижегородская – Курский вокзал по 1-му пути на Апрелевку.
Ожидаются задержки электропоездов на Апрелевку и обратно по обороту, а также сокращения маршрутов и внеплановые отменыговорится в объявлении
Официального подтверждения информации о массовом сбое пока не поступало.