Машинист травмирован в инциденте поезда на Куйбышевской железной дороге

В инциденте поезда на Куйбышевской железной дороге пострадал машинист Машинист травмирован в инциденте поезда на Куйбышевской железной дороге

Москва25 сен Вести.В инциденте на границе Ульяновской и Самарской областей с участием пассажирского поезда пострадал машинист. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Стало известно, что речь идет про поезд №66 Москва – Тольятти.

По предварительной информации, травмирован машинист написано в сообщении Куйбышевского филиала РЖД

Пострадавших среди пассажиров нет. Схода пассажирского поезда не произошло, но повреждены его электровоз и первый вагон.

В связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта движение поездов в перегоне Рачейка – Балашейка было приостановлено.