Москва25 сенВести.В инциденте на границе Ульяновской и Самарской областей с участием пассажирского поезда пострадал машинист. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Стало известно, что речь идет про поезд №66 Москва – Тольятти.
По предварительной информации, травмирован машинистнаписано в сообщении Куйбышевского филиала РЖД
Пострадавших среди пассажиров нет. Схода пассажирского поезда не произошло, но повреждены его электровоз и первый вагон.
В связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта движение поездов в перегоне Рачейка – Балашейка было приостановлено.