Человек на путях стал причиной сбоя на МЦД-3

Сбой на МЦД-3 произошел из-за человека на путях Человек на путях стал причиной сбоя на МЦД-3

Москва27 сен Вести.Сбой в движении электричек на МЦД-3 и Казанском направлении в сторону области произошел из-за травмированного человека на путях, сообщили в Московской железной дороге.

Сегодня в 17.42 на перегоне Перово - Люберцы-1 Казанского направления МЖД был обнаружен травмированный человек, который, по предварительным данным, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре говорится в сообщении

На время работы врачей движение поездов было организовано по соседним путям. Из-за этого некоторые электрички на участке от Митьково до Выхино следовали без остановки. Кроме того, в пути были задержаны некоторые поезда Казанского направления МЖД в область.

Сейчас опаздывают пригородные электрички дальних маршрутов Казанского направления. Поезда МЦД-3 следуют с установленным интервалом.

Сейчас принимаются меры для возращения поездов в график.