Москва27 сенВести.Сбой в движении электричек на МЦД-3 и Казанском направлении в сторону области произошел из-за травмированного человека на путях, сообщили в Московской железной дороге.
Сегодня в 17.42 на перегоне Перово - Люберцы-1 Казанского направления МЖД был обнаружен травмированный человек, который, по предварительным данным, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуреговорится в сообщении
На время работы врачей движение поездов было организовано по соседним путям. Из-за этого некоторые электрички на участке от Митьково до Выхино следовали без остановки. Кроме того, в пути были задержаны некоторые поезда Казанского направления МЖД в область.
Сейчас опаздывают пригородные электрички дальних маршрутов Казанского направления. Поезда МЦД-3 следуют с установленным интервалом.
Сейчас принимаются меры для возращения поездов в график.