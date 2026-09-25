Сбой произошел на МЦД-2 и МЦД-4 из-за ограниченной подачи электроэнергии

На МЦД-2 и МЦД-4 произошел сбой в движении поездов Сбой произошел на МЦД-2 и МЦД-4 из-за ограниченной подачи электроэнергии

Москва25 сен Вести.На МЦД-2 и МЦД-4 из-за ограниченной подачи электроэнергии произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Там уточнили, что причиной стало провисание неспользуемой металлической конструкции при ее демонтаже на участке Марьина роща — Рижская, после чего произошло нарушение габарита контактной сети.

В 08.06 железнодорожники возобновили сквозное движение на центральном участке МЦД-2, 08.11 — на МЦД-4. В настоящее время поезда на диаметрах курсируют с увеличенными интервалами. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика говорится в сообщении МЖД в мессенджере МАХ

Подчеркивается, что информация о падении балки на пути и обрушении инженерных конструкций не соответствует действительности.