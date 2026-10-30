Электричка насмерть сбила подростка в Москве В Москве электричка сбила насмерть подростка, возбуждено уголовное дело

Москва30 окт Вести.По факту гибели несовершеннолетнего на железной дороге в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает Западное МСУТ СК России в Telegram-канале.

По данным ведомства, вечером 29 октября на перегоне станций Москва-3 – Малинковская Ярославского направления МЖД произошло смертельное травмирование 13-летнего подростка.

По предварительным данным, мальчик ушел гулять с двумя друзьями и к назначенному времени домой не вернулся домой.

Обеспокоенные родители позвонили на мобильный телефон ребенка и от сотрудников скорой помощи узнали о том, что произошло.

Следователи проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что подросток, находившийся в непосредственной близости от железнодорожного полотна, оказался в габарите приближающегося состава.

Смертельные травмы он получил в результате наезда электропоездом сообщением Пушкино – Москва. говорится в публикации

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего, проинформировали в ведомстве.