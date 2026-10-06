Дело заведено на водителя, сбившего на "зебре" насмерть ребенка в Мытищах

Дело возбуждено в отношении водителя, сбившего насмерть ребенка в Мытищах Дело заведено на водителя, сбившего на "зебре" насмерть ребенка в Мытищах

Москва6 окт Вести.Уголовное дело возбуждено в отношении водителя 1966 г.р., сбившего насмерть ребенка, пересекавшего дорогу на электросамокате в Мытищах. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Расследуется уголовное дело по … ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения) … Ход расследования … и установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Мытищинская городская прокуратура говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Днем 5 октября водитель Volkswagen совершил наезд на 13-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Пострадавший в результате ДТП скончался в медицинском учреждении от полученных травм.