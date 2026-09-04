Москва4 сенВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на улице Сервантеса в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались двое детей.
В результате столкновения один из несовершеннолетних скончался, второй госпитализированговорится в заявлении ведомства в MAX
На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП и степень вины его участников.