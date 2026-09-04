В Москве водитель Mercedes столкнулся с детьми на самокате, один из них погиб

Смертельное ДТП с детьми на электросамокате произошло в Москве В Москве водитель Mercedes столкнулся с детьми на самокате, один из них погиб

Москва4 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось на улице Сервантеса в Москве, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались двое детей.

В результате столкновения один из несовершеннолетних скончался, второй госпитализирован говорится в заявлении ведомства в MAX

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП и степень вины его участников.