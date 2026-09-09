Москва9 сенВести.В Ингушетии 23-летний водитель, лишенный прав, сбил подростка-пешехода, в результате чего тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по республике.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб несовершеннолетнийговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
ДТП произошло 8 сентября, во вторник, в сельском поселении Пседах Малгобекского муниципального района. После случившегося водитель скрылся с места, но его оперативно задержали.
Следственные органы намерены выйти в суд с ходатайством об аресте. Обвинение фигуранту предъявят в ближайшее время.