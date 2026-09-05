В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил 8-летнего ребенка

Пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка в Красноярском крае В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил 8-летнего ребенка

Москва5 сен Вести.Восьмилетний ребенок стал жертвой пьяного водителя в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла в селе Шалинское Манско-Уярского округа вечером 5 сентября.

24-летний водитель автомобиля Lada Priora, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,051 мг/л). Он двигался по ул. Щетинкина и допустил наезд на ребенка, который шел в попутном направлении сказано в сообщении

После этого мужчина наехал на препятствие и припаркованный автомобиль Honda.

После аварии 8-летний мальчик был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.