Москва5 сенВести.Восьмилетний ребенок стал жертвой пьяного водителя в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия произошла в селе Шалинское Манско-Уярского округа вечером 5 сентября.
24-летний водитель автомобиля Lada Priora, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,051 мг/л). Он двигался по ул. Щетинкина и допустил наезд на ребенка, который шел в попутном направлениисказано в сообщении
После этого мужчина наехал на препятствие и припаркованный автомобиль Honda.
После аварии 8-летний мальчик был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.