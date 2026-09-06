Москва6 сен Вести.Сотрудники полиции задержали 24-летнего автомобилиста из Красноярска, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб 8-летний мальчик. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, вечером 5 сентября житель Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, не справился с управлением и совершил наезд на 8-летнего мальчика, шедшего с друзьями по обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно результатам медицинского освидетельствования, у водителя подтверждено состояние алкогольного опьянения. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).