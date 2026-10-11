В Ставрополе водитель Lada Priora сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

В Ставрополе автомобиль сбил 13-летнего мальчика на электросамокате В Ставрополе водитель Lada Priora сбил 13-летнего мальчика на электросамокате

Москва11 окт Вести.В Ставрополе 42-летний водитель Lada Priora сбил 13-летнего мальчика на электросамокате. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

ДТП произошло вечером 10 октября. Предварительно, водитель машины, выезжая с дворовой территории, допустил наезд на подростка на электросамокате марки "Kuggo".

Автоинспекторами установлено, что … [водитель] за последние 2 года 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД … Проводится проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали ДТП.