На Камчатке идет доследственная проверка по факту гибели подростка на мотоцикле

Доследственная проверка проводится на Камчатке из-за гибели 16-летнего байкера На Камчатке идет доследственная проверка по факту гибели подростка на мотоцикле

Москва11 окт Вести.На Камчатке следователи проверяют обстоятельства гибели подростка, который разбился на мотоцикле 10 октября в поселке Усть‑Камчатск, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

По данному факту в Мильковском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Камчатскому краю организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни) говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 16‑летний юноша ехал на мотоцикле, не имея прав. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дорожный знак. Подросток получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Следователи выясняют все детали происшествия.