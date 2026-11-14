Москва14 нояВести.Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Об этом республиканское надзорное ведомство сообщает в MAX.
Авария произошла накануне вечером в Илишевском районе, на 1177 километре федеральной трассы М-7 "Волга".
За рулем мотоцикла был 16-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения.
Он не справился с управлением и попал под колеса большегруза, который ехал по соседней полосе. Пассажир питбайка – 14-летний подросток – скончался на месте от полученных травм.
Несовершеннолетние находились без защитных средств. Мотоцикл был подарен юноше родителями незадолго до трагедииподчеркнули в прокуратуре Башкирии
Надзорное ведомство намерено проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты организованной по данному факту доследственной проверки.