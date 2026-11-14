Стали известны подробности смертельного ДТП с питбайком и фурой в Башкирии Попавший в смертельное ДТП питбайк башкирскому подростку подарили родители

Москва14 ноя Вести.Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб 14-летний подросток. Об этом республиканское надзорное ведомство сообщает в MAX.

Авария произошла накануне вечером в Илишевском районе, на 1177 километре федеральной трассы М-7 "Волга".

За рулем мотоцикла был 16-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения.

Он не справился с управлением и попал под колеса большегруза, который ехал по соседней полосе. Пассажир питбайка – 14-летний подросток – скончался на месте от полученных травм.

Несовершеннолетние находились без защитных средств. Мотоцикл был подарен юноше родителями незадолго до трагедии подчеркнули в прокуратуре Башкирии

Надзорное ведомство намерено проверить исполнение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроль поставлены ход и результаты организованной по данному факту доследственной проверки.