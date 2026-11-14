В Башкирии подросток погиб под колесами фуры при падении питбайка

Подросток погиб под колесами фуры при падении питбайка в Башкирии В Башкирии подросток погиб под колесами фуры при падении питбайка

Москва14 ноя Вести.В Илишевском районе в результате падения питбайка погиб 14-летний ребенок, сообщил в MAX главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, ДТП произошло накануне вечером на автодороге М-7 "Волга".

Управлял питбайком 16-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. Вместе с ним ехал 14-летний пассажир.

<Водитель> допустил опрокидывание питбайка на проезжей части. В результате 14-летний пассажир упал на полосу встречного движения, где на него совершил наезд большегруз "Скания" говорится в публикации

Пассажир мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщил Севастьянов.

В публикации прокуратуры Башкирии в MAX уточняется, что несовершеннолетние находились без защитных средств. Там также отметили, что мотоцикл юноше подарили родители незадолго до трагедии.

Республиканское надзорное ведомство по факту ДТП со смертельным исходом также проводит проверку.