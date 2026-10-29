Москва29 октВести.В Ростовской области в хуторе Насонтов Белокалитвинского района 17-летний водитель питбайка выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стену дома. В результате смертельные травмы получил 16-летний пассажир мотоцикла, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Водитель питбайка не имел права управления транспортным средством.
В результате ДТП пострадал водитель питбайка, его 16-летний пассажир погиб на местеотмечается в сообщении
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.