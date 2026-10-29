Подросток на питбайке врезался в стену дома в Ростовской области, погиб пассажир

В Ростовской области погиб 16-летний пассажир питбайка Подросток на питбайке врезался в стену дома в Ростовской области, погиб пассажир

Москва29 окт Вести.В Ростовской области в хуторе Насонтов Белокалитвинского района 17-летний водитель питбайка выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в стену дома. В результате смертельные травмы получил 16-летний пассажир мотоцикла, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Водитель питбайка не имел права управления транспортным средством.

В результате ДТП пострадал водитель питбайка, его 16-летний пассажир погиб на месте отмечается в сообщении

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.