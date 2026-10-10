Несовершеннолетний мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб на Камчатке

Подросток погиб в ДТП на Камчатке Несовершеннолетний мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб на Камчатке

Москва10 окт Вести.Ночью в субботу, 10 октября, на участке трассы Дебаркадер - Погодный в Усть-Камчатском районе произошло ДТП, унесшее жизнь несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Камчатского края.

Предварительно установлено, что 16-летний водитель мотоцикла без государственного регистрационного знака не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в металлическую стойку дорожного знака.

От полученных травм подросток скончался на месте до приезда бригады скорой медпомощи. Он был в шлеме, но без иной защитной экипировки говорится в сообщении

По данному факту сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины трагедии.