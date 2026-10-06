Несовершеннолетний мотоциклист без прав погиб в результате ДТП в Барнауле

Несовершеннолетний водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Алтайском крае Несовершеннолетний мотоциклист без прав погиб в результате ДТП в Барнауле

Москва6 окт Вести.Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Барнауле, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Алтайского края.

Вечером на проспекте Коммунаров столкнулись автомобиль и мотоцикл, за рулем которого был юноша 2010 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался в машине скорой медицинской помощи. Установлено, что он не имел права управления транспортными средствами говорится в сообщении

Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.