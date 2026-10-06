Москва6 октВести.Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Барнауле, в результате которого погиб несовершеннолетний мотоциклист, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Алтайского края.
Вечером на проспекте Коммунаров столкнулись автомобиль и мотоцикл, за рулем которого был юноша 2010 года рождения.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался в машине скорой медицинской помощи. Установлено, что он не имел права управления транспортными средствамиговорится в сообщении
Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.