Москва17 октВести.В Калининградской области иномарка сбила мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Один человек погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла у дома №9 на Молодежной улице в поселке Охотное Славского района днем в субботу, 17 октября. По предварительным данным, водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Motoland. За рулем мотоцикла был подросток 2013 года рождения, с ним ехал несовершеннолетний пассажир. Оба были без шлемов и мотоэкипировки.
Юный водитель скончался на месте от полученных травм, его пассажира госпитализировали.
В результате ДТП водитель транспортного средства "Мотоленд" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир был направлен в медицинское учреждениеговорится в публикации
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. Кто именно виноват в аварии, определят по итогам полной проверки.