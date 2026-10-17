В Славском районе Калининградской области сбили двух подростков на мотоцикле

Под Калининградом сбили мотоцикл с двумя подростками, один погиб В Славском районе Калининградской области сбили двух подростков на мотоцикле

Москва17 окт Вести.В Калининградской области иномарка сбила мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Один человек погиб. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла у дома №9 на Молодежной улице в поселке Охотное Славского района днем в субботу, 17 октября. По предварительным данным, водитель 1987 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в Motoland. За рулем мотоцикла был подросток 2013 года рождения, с ним ехал несовершеннолетний пассажир. Оба были без шлемов и мотоэкипировки.

Юный водитель скончался на месте от полученных травм, его пассажира госпитализировали.

В результате ДТП водитель транспортного средства "Мотоленд" от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, его несовершеннолетний пассажир был направлен в медицинское учреждение говорится в публикации

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. Кто именно виноват в аварии, определят по итогам полной проверки.