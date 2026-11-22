Москва22 нояВести.Водитель Volkswagen Transporter 61 года погиб в результате ДТП в Славском районе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел около 14.27 в воскресенье, 22 ноября, возле дома №13 по улице Центральной поселка Ясное.
61-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Golf. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter погиб на месте происшествиянаписали в пресс-службе
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.