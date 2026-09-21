Москва21 сенВести.Водитель погиб в результате лобового столкновения двух автомобилей в Калининграде. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Автоавария произошло вечером 21 сентября на ул. Генерала Буткова. Предварительно, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.
В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" погиб на месте происшествияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.