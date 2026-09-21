Москва21 сенВести.В городе Калининграде произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобиль Hyundai и электровелосипед. Погиб мужчина, управлявший двухколесным транспортом, сообщает ГАИ Калининградской области.
Авария зафиксирована вечером 20 сентября на Советском проспекте. Машина и велосипед ехали в попутном направлении.
В результате дорожного происшествия водитель электровелосипеда скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощинаписано в публикации ГАИ
Женщина-водитель иномарки пыталась скрыться с места происшествия. Она была задержана. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.