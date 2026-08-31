Автомобилист погиб в Калининградской области после столкновения с деревом

Автомобиль врезался в дерево в Калининградской области, водитель погиб Автомобилист погиб в Калининградской области после столкновения с деревом

Москва31 авг Вести.В Калининградской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист 2004 года рождения. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 31 августа в 19.30 на 7 км+150 м автодороги Черняховск - Приозерное – Фурманово. Предварительно установлено, что молодой человек на Audi не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дерево.

Водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.