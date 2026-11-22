Москва22 нояВести.В Калининградской области мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Водитель погиб на месте, пассажирке потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло рано утром 22 ноября, в воскресенье, на дороге Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман.
На левостороннем закруглении дороги неверно выбрал скоростной режим и совершил съезд в придорожный кювет слева походу движения автомобиля. В результате ДТП водитель указанного автомобиля погиб на месте происшествия, пассажирка 1998 года рождения направлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Организована процессуальная проверка.