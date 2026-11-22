Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Калининградской области

Водитель иномарки погиб, вылетев с трассы в Калининградской области Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Калининградской области

Москва22 ноя Вести.В Калининградской области мужчина за рулем Mercedes не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Водитель погиб на месте, пассажирке потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло рано утром 22 ноября, в воскресенье, на дороге Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман.

На левостороннем закруглении дороги неверно выбрал скоростной режим и совершил съезд в придорожный кювет слева походу движения автомобиля. В результате ДТП водитель указанного автомобиля погиб на месте происшествия, пассажирка 1998 года рождения направлена в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Организована процессуальная проверка.