На трассе в Саратовской области в результате ДТП погиб водитель иномарки

Водитель иномарки погиб, вылетев с трассы в Саратовской области На трассе в Саратовской области в результате ДТП погиб водитель иномарки

Москва8 ноя Вести.В Саратовской области в результате ДТП погиб мужчина 1985 года рождения. Как сообщает ГУ МВД России по региону, он вылетел на иномарке с дороги в кювет и перевернулся.

Авария произошла вечером 8 ноября, в воскресенье, возле села Малоперекопное в Балаковском районе.

Управляя автомашиной Opel Zafira, в пути следования допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося предстоит установить специалистам.