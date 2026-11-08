Москва8 нояВести.В Саратовской области в результате ДТП погиб мужчина 1985 года рождения. Как сообщает ГУ МВД России по региону, он вылетел на иномарке с дороги в кювет и перевернулся.
Авария произошла вечером 8 ноября, в воскресенье, возле села Малоперекопное в Балаковском районе.
Управляя автомашиной Opel Zafira, в пути следования допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погибговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали случившегося предстоит установить специалистам.