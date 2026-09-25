Москва25 сенВести.В Аткарском районе Саратовской области полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону.
По предварительной информации, 25 сентября около 11.10 у города Аткарск столкнулись автомобиль "Киа" и грузовик "Шакман", за рулем которого был мужчина 1993 года рождения. Передняя часть кузова иномарки оказалась смята кабиной грузовика.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкого автомобиля (данные устанавливаются) погибговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.