В Саратовской области столкнулись грузовик и легковушка, один из водителей погиб

В ДТП на саратовской трассе погиб водитель легковушки В Саратовской области столкнулись грузовик и легковушка, один из водителей погиб

Москва25 сен Вести.В Аткарском районе Саратовской области полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП. Подробности сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По предварительной информации, 25 сентября около 11.10 у города Аткарск столкнулись автомобиль "Киа" и грузовик "Шакман", за рулем которого был мужчина 1993 года рождения. Передняя часть кузова иномарки оказалась смята кабиной грузовика.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкого автомобиля (данные устанавливаются) погиб говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.