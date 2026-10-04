Москва4 октВести.Вблизи поселка Октябрьский в Саратовской области автомобиль "ВАЗ-2114" съехал с дороги и перевернулся. В результате один человек погиб, один пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области в MAX.

Мужчина 1997 года рождения, управляя автомашиной "ВАЗ-2114", в пути следования допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства

отмечается в сообщении

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Пассажир 1999 года рождения госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.