В результате опрокидывания машины в Саратовской области погиб водитель

Водитель погиб в перевернувшейся машине в Саратовской области В результате опрокидывания машины в Саратовской области погиб водитель

Москва4 окт Вести.Вблизи поселка Октябрьский в Саратовской области автомобиль "ВАЗ-2114" съехал с дороги и перевернулся. В результате один человек погиб, один пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области в MAX.

Мужчина 1997 года рождения, управляя автомашиной "ВАЗ-2114", в пути следования допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства отмечается в сообщении

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Пассажир 1999 года рождения госпитализирован.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.