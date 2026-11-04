Москва4 нояВести.В Энгельсском районе Саратовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.
По предварительной информации, около 17.20 вблизи села Красноармейское водитель 1957 г.р. за рулем "ВАЗ 2112" допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП водитель погиб, пассажир мужчина 1965 г.р. доставлен в медицинское учреждениеговорится в мессенджере
На месте аварии работают правоохранители. Детали происшествия выясняются.