Машина наехала на дорожный знак в Ставрополье и перевернулась, погиб пассажир

На Ставрополье в результате опрокидывания автомобиля погиб пассажир Машина наехала на дорожный знак в Ставрополье и перевернулась, погиб пассажир

Москва1 ноя Вести.На 11 км дороги Кочубеевское – Балахоновское – Армавир в Ставропольском крае 32-летний водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением, наехал на дорожный знак и опрокинулся. В результате скончался пассажир, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Установлено, что водитель ранее 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир автомобиля скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи. Водитель в ДТП не пострадал отмечается в сообщении

Погибший мужчина проживал в Кочубеевском округе.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.