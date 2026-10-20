Житель Ставрополья погиб в результате столкновения автомобиля и опоры ЛЭП

На Ставрополье автомобиль врезался в опору ЛЭП, один человек погиб Житель Ставрополья погиб в результате столкновения автомобиля и опоры ЛЭП

Москва20 окт Вести.В Ставропольском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, сообщает Госавтоинспекция региона.

Трагедия на дороге случилась в Андроповском округе вечером 19 октября. Автомобиль "ВАЗ 2112" под управлением 22-летнего молодого человека съехал в кювет и столкнулся со столбом.

В результате автоаварии водитель и двое его пассажиров с травмами были госпитализированы в лечебные учреждения написано в национальном мессенджере

Утром 20 октября стало известно, что один из пассажиров скончался. Ему было 20 лет.

Ведется проверка и уточнение обстоятельств ДТП.