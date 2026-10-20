Москва20 октВести.В Ставропольском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, сообщает Госавтоинспекция региона.
Трагедия на дороге случилась в Андроповском округе вечером 19 октября. Автомобиль "ВАЗ 2112" под управлением 22-летнего молодого человека съехал в кювет и столкнулся со столбом.
В результате автоаварии водитель и двое его пассажиров с травмами были госпитализированы в лечебные учреждениянаписано в национальном мессенджере
Утром 20 октября стало известно, что один из пассажиров скончался. Ему было 20 лет.
Ведется проверка и уточнение обстоятельств ДТП.